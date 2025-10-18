La expectativa en torno a la final del Mundial Sub 20 en Chile es alta en Argentina, que buscará su séptimo título planetario de la categoría, pero aún más en Marruecos.

Los africanos apuntan a obtener por primera vez el cetro, para lo cual mañana domingo, horas antes de la definición, dos aviones arribarán al país con fanáticos que desean ver a su país campeón.

Uno que se anticipó a aquel escenario es el periodista Nasri Nasredine, de Radio Hit, que conversó con ADN Deportes en tan expectante escenario para Marruecos.

“No he dormido desde que viajé desde Marruecos, calculo que el viaje fue de unas 30 horas para este partido, que es el partido de nuestra vida para un país. Esto es más que fútbol. Todo el país está esperando por este partido”, remarcó, valorando la hospitalidad que ha recibido en suelo nacional y proyectando una “revancha” para su país.

“Para el Mundial de Qatar esperábamos que la final fuera Argentina-Marruecos y ahora, gracias a Dios, si se dará y esperamos ganarla”, expresó, apuntando a los factores que explican el gran presente del fútbol marroquí.

“Esto empieza en 2008 gracias a la visión del Rey Mohamed VI, que comenzó una academia de fútbol. Tenemos muchos jugadores surgidos desde allí. De los 23 jugadores de este plantel, 10 son nacidos y juegan en Marruecos, lo que es increíble. Es el poder de la formación. Por ejemplo, cada año hay torneos importantes para los juveniles, donde compiten Real Madrid, Boca Juniors, PSG”, dijo Nasri Nasredine, valorando los pergaminos de su selección.

“No olvidemos el tercer lugar en los Juegos Olímpicos, somos campeones africanos sub 23. Es muy importante para nosotros haber construido este equipo, con jugadores formados en el país y otros nacidos en el extranjero. Espero que mañana se dé la victoria, sería importante para África y también de cara a la sede del Mundial adulto 2030″, reflexionó, junto con plantear por qué Marruecos puede ganarle a Argentina.

“Jugamos con el corazón, tenemos esa sensación de que podemos anotar en el momento preciso. Creemos que Chile estará con Marruecos también. Nuestro país estará despierto a la medianoche esperando por esta victoria histórica. Creo que mañana el corazón será más que el fútbol”, cerró Nasri Nasredine en ADN Deportes.