Debutante en el palmarés: Marruecos se suma al flamante listado de equipos campeones del mundo Sub 20

Marruecos es la mejor selección del mundo juvenil. Este domingo por la noche, en el Estadio Nacional en Santiago de Chile, el Mundial Sub 20 llegó a su final con la consagración de ‘Los Leones’ como la mejor selección de todas.

Con el trofeo, el cuadro africano se transforma en el segundo país de ese continente en quedarse con la copa. Previamente, Ghana la obtuvo en el 2009.

Marruecos se suma un largo listado de países campeones del mundo en la categoría, que lidera Argentina con seis títulos, seguido por Brasil con 5 copas. Más atrás aparecen Portugal y Serbia con 2 títulos.

Ahí es donde entran los ‘leones’. Marruecos ganó su primer título, al igual como lo tienen Uruguay, Ghana, Espala, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania.

Mundial Sub 20: todos los campeones en la historia del torneo

1977 | Unión Soviética

1979 | Argentina

1981 | Alemania Federal

1983 | Brasil

1985 | Brasil

1987 | Yugoslavia

1989 | Portugal

1991 | Portugal

1993 | Brasil

1995 | Argentina

1997 | Argentina

1999 | España

2001 | Argentina

2003 | Brasil

2005 | Argentina

2007 | Argentina

2009 | Ghana

2011 | Brasil

2013 | Francia

2015 | Serbia

2017 | Inglaterra

2019 | Ucrania

2021 | No se disputó

2023 | Uruguay

2025 | Marruecos