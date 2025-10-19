Debutante en el palmarés: Marruecos se suma al flamante listado de equipos campeones del mundo Sub 20
‘Los Leones’ superaron a Argentina y se transformaron en el segundo país africano en quedarse con el trofeo.
Marruecos es la mejor selección del mundo juvenil. Este domingo por la noche, en el Estadio Nacional en Santiago de Chile, el Mundial Sub 20 llegó a su final con la consagración de ‘Los Leones’ como la mejor selección de todas.
Con el trofeo, el cuadro africano se transforma en el segundo país de ese continente en quedarse con la copa. Previamente, Ghana la obtuvo en el 2009.
Marruecos se suma un largo listado de países campeones del mundo en la categoría, que lidera Argentina con seis títulos, seguido por Brasil con 5 copas. Más atrás aparecen Portugal y Serbia con 2 títulos.
Ahí es donde entran los ‘leones’. Marruecos ganó su primer título, al igual como lo tienen Uruguay, Ghana, Espala, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania.
Mundial Sub 20: todos los campeones en la historia del torneo
- 1977 | Unión Soviética
- 1979 | Argentina
- 1981 | Alemania Federal
- 1983 | Brasil
- 1985 | Brasil
- 1987 | Yugoslavia
- 1989 | Portugal
- 1991 | Portugal
- 1993 | Brasil
- 1995 | Argentina
- 1997 | Argentina
- 1999 | España
- 2001 | Argentina
- 2003 | Brasil
- 2005 | Argentina
- 2007 | Argentina
- 2009 | Ghana
- 2011 | Brasil
- 2013 | Francia
- 2015 | Serbia
- 2017 | Inglaterra
- 2019 | Ucrania
- 2021 | No se disputó
- 2023 | Uruguay
- 2025 | Marruecos
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.