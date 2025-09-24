El martes 23 de septiembre, en Santiago, se realizó el lanzamiento oficial de la serie La Casa de los Espíritus, adaptación televisiva de la icónica novela de Isabel Allende que llegará en 2026 a Prime Video.

La autora, junto a los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, compartieron con el público sus impresiones sobre esta esperada producción.

La autora, que solo ha visto algunos capítulos, se mostró emocionada: “Cuando la vi, vi lo que siempre debería haber sido. Es una producción con nuestra gente, hasta los extras se ven como nosotros. Es el espíritu de la familia Trueba, del país y de todo lo que pasó”.

La escritora recordó la versión cinematográfica de 1993 con Meryl Streep y Antonio Banderas, que, pese a su elenco estelar, perdió la esencia chilena: “En esa época cualquier película con aspiraciones comerciales debía hacerse en inglés. Ahora, por fin, siento que recuperamos lo nuestro”.

Uno de los mayores retos, dijo, fue trasladar el realismo mágico: “En la literatura funciona, pero en la imagen puede verse ridículo. No sé cómo lo hicieron, pero lograron mantener ese vuelo mágico sin caer en lo grotesco”.

Realismo mágico en la pantalla

Para Francisca Alegría, la clave fue mantener la autenticidad: “El realismo mágico no debía sentirse como un truco visual, sino como parte de lo cotidiano latino. Solo así se percibe verdadero”.

Fernanda Urrejola, que interpreta a Blanca Trueba, destacó la responsabilidad de encarnar un personaje tan relevante: “Fue un desafío traer todas las capas de la novela a la pantalla. Ojalá que esta serie invite a muchos a volver a leer el libro, porque hay una riqueza que siempre se renueva”.

Por su parte, Andrés Wood valoró el impacto político y social del texto en su propia formación: “Cuando lo leí de adolescente me impresionó cómo lo político afectaba la vida íntima de las personas. Esa mezcla entre memoria y personajes potentes es lo que intentamos rescatar en la serie”.