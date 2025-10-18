Sufrió una crisis: se confirma la enfermedad que causó la salida de Daniella Campos de “El Internado”

Daniella Campos rompió el silencio luego de su inesperada salida del reality El Internado, donde participaba como una de las figuras principales. Su retiro generó diversas especulaciones, las que fueron aclaradas en Zona de Estrellas.

Según informó la periodista Paula Escobar, la exmodelo debió abandonar el encierro debido a complicaciones médicas. “Ella tiene una enfermedad que se llama neuralgia del trigémino”, explicó.

Y luego explicó que “esta enfermedad es un trastorno crónico de dolor facial intenso, a menudo descrito como una sensación de descargas eléctricas, que afecta a uno o varios sectores de tu cara (...) Todo en uno, es decir, algo insoportable”.

La panelista del espacio de farándula agregó que “Daniella Campos no lo habría vivido una vez, ni dos veces, sino tres veces dentro del reality El Internado (...) Según mis fuentes, mis pajarillos, es que Daniela habría vivido este episodio el día miércoles en la noche”.

Tras ello, la comunicadora precisó también que “no habría habido un maltrato en sí, que lo de la leche es algo irrelevante comparado con esto (...) ¿Y saben cuál es una de las causas que podría provocar esto? El frío”.

Por su parte, Adriana Barrientos comentó en el mismo programa que “Daniella no aguantó los dolores, y ya cuando disminuyeron los dolores, lo que yo sabía es que se había arrepentido y quería volver. Entonces hubo una mezcla de un muy mal pasar, de vivir con dolor y de aguantarte”.

Añadió además que “seguramente hubo un minuto en que ya con este tema pidió leche, le dolía la cabeza, estaba con este tema de la inflamación, que varias veces le pasó aquí también en el programa, y la verdad es que simplemente se le fue de las manos”.

¿Qué dijo Daniella Campos?

En conversación con El Filtrador, la propia ex Miss Mundo Chile confirmó: “me dieron tres crisis al trigémino allá. Se me activó el nervio y ya no era compatible, se priorizó mi salud a petición mía y aceptada por el equipo”.

La exfigura televisiva explicó además que “no se sabe cuándo vuelve a su normalidad”, y que su participación en el programa “iba a ser más acotada, pactado así desde un principio. Yo iba por unas semanas que casi se cumplieron”.

Para despejar rumores sobre un eventual conflicto con la producción, Daniella Campos fue enfática al señalar que “se portaron muy bien conmigo”.