VIDEO. A un segundo de perder el partido y desde 25 metros: el triple imposible que enloquece al básquet internacional

El brasileño Rafa Luz logró lo impensado en La Liga Endesa de España.

Se acaba de vivir uno de los momentos más impresionantes del año en el básquetbol internacional, con una jugada que ya está dando la vuelta al mundo.

En el duelo entre MoraBanc Andorra y Bàsquet Girona, por la Liga Endesa de España, el conjunto andorrano forzó el tiempo extra con un extraordinario triple.

El protagonista de la escena fue Rafa Luz, base brasileño de 33 años, quien, con solo un segundo restante en el cronómetro, decidió lanzar el balón desde su propio campo y lo encestó.

¡No me lo puedo creer, esto no es real!”, exclamaron los comentaristas de la transmisión mientras el recinto estallaba y los compañeros de Luz lo abrazaban tras la locura que acababa de realizar.

Finalmente, tras dos prórrogas, el MoraBanc Andorra consiguió quedarse con el triunfo por un ajustado 115-113.

