Sigue ilusionándose con la NBA: Felipe Haase continuará jugando en la G League / Norma Ibarra

Felipe Haase llegó a finales de 2024 a la G League, la liga menor de baloncesto de desarrollo de la National Basketball Association.

En su primera temporada en la instancia de donde algunos elencos de la NBA se nutren de jugadores, el seleccionado nacional promedió 10,1 puntos, 5,3 rebotes y 2,6 asistencias defendiendo la camiseta de Capitanes.