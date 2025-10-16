Sebastián Herrera tuvo su jornada más goleadora desde que comenzó a jugar en la Euroliga, completando 14 puntos en la victoria de París Basket ante Baskonia.

En la previa a su siguiente partido en el torneo continental europeo de básquetbol, ante Hapoel Tel-Aviv, el chileno conversó con ADN TOP desde Francia, valorando su arranque de temporada.

“Fue un lindo partido ante un rival complicado como Baskonia, que juega a una velocidad muy alta, agresivo. Fue lindo haber destacado. El plantel es muy nuevo, solo se quedaron cuatro jugadores del año pasado, nuevo entrenador, muchos jugadores que llegaron no habían jugado Euroliga. Hasta ahora he tenido un buen rol, sigo siendo capitán. Estoy jugando bastantes minutos. Quedo mucho, pero tengo que buscar esa constancia. Todavía estamos encontrándonos como equipo”, dijo Sebastián Herrera.

Considerando, eso sí, el desarrollo del calendario, el escolta nacional reconoció que tiene complicado viajar a Chile para enfrentar la primera ventana clasificatoria al Mundial de Básquetbol 2027 entre el 27 y 30 de noviembre.

“Hay incertidumbre. Esas fechas jugamos en París, la Euroliga está peleada con FIBA y la regla de las ventanas para liberar jugadores no va, entonces es todo un problema, lamentablemente. Todavía no sabemos cómo lo vamos a solucionar, pero vamos a tratar”, evidenció.

“Es difícil por temas de calendario, pero le pasa a todos los países, ya sea con quienes estén en NBA o Euroliga, complica a todos estas fechas porque estas ligas no para”, dijo Sebastián Herrera, ilusionado igual en enfrentar a Brasil en Valdivia.

“En Valdivia va a ser una caldera de nuevo, la Catedral es nuestra casa. Va a ser un partido lindo. Brasil es un rival duro, pero ya da igual quien nos pongan en frente, hay que salir a ganar o a mejorar”, cerró el jugador del París Basket en ADN TOP.