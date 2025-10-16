;

AUDIO. “Hay incertidumbre”: Sebastián Herrera pone en duda su viaje a Chile para jugar la primera ventana clasificatoria al Mundial de Básquetbol 2027

En conversación con ADN TOP, el seleccionado nacional destacó su nivel en la Euroliga ante Baskonia, pero reconoció los líos con tal de que pueda estar contra Brasil en Valdivia.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Sebastián Herrera en ADN TOP

Sebastián Herrera en ADN TOP

01:28

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sebastián Herrera tuvo su jornada más goleadora desde que comenzó a jugar en la Euroliga, completando 14 puntos en la victoria de París Basket ante Baskonia.

En la previa a su siguiente partido en el torneo continental europeo de básquetbol, ante Hapoel Tel-Aviv, el chileno conversó con ADN TOP desde Francia, valorando su arranque de temporada.

Revisa también:

ADN

“Fue un lindo partido ante un rival complicado como Baskonia, que juega a una velocidad muy alta, agresivo. Fue lindo haber destacado. El plantel es muy nuevo, solo se quedaron cuatro jugadores del año pasado, nuevo entrenador, muchos jugadores que llegaron no habían jugado Euroliga. Hasta ahora he tenido un buen rol, sigo siendo capitán. Estoy jugando bastantes minutos. Quedo mucho, pero tengo que buscar esa constancia. Todavía estamos encontrándonos como equipo”, dijo Sebastián Herrera.

Considerando, eso sí, el desarrollo del calendario, el escolta nacional reconoció que tiene complicado viajar a Chile para enfrentar la primera ventana clasificatoria al Mundial de Básquetbol 2027 entre el 27 y 30 de noviembre.

Hay incertidumbre. Esas fechas jugamos en París, la Euroliga está peleada con FIBA y la regla de las ventanas para liberar jugadores no va, entonces es todo un problema, lamentablemente. Todavía no sabemos cómo lo vamos a solucionar, pero vamos a tratar”, evidenció.

“Es difícil por temas de calendario, pero le pasa a todos los países, ya sea con quienes estén en NBA o Euroliga, complica a todos estas fechas porque estas ligas no para”, dijo Sebastián Herrera, ilusionado igual en enfrentar a Brasil en Valdivia.

“En Valdivia va a ser una caldera de nuevo, la Catedral es nuestra casa. Va a ser un partido lindo. Brasil es un rival duro, pero ya da igual quien nos pongan en frente, hay que salir a ganar o a mejorar”, cerró el jugador del París Basket en ADN TOP.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad