Víctimas serían un padre y sus hijos gemelos: lo que se sabe de los tres cuerpos encontrados en una vivienda en La Reina

18 DE OCTUBRE DE 2025, LA REINA 3 fallecidos al interior de un domicilio en la comuna de La Reina, Carabineros y Seguridad Ciudadana en el lugar. FOTO:SEBASTIÁN RÍOS/AGENCIAUNO

La Policía de Investigaciones indaga un violento hecho ocurrido la noche de este sábado 18 de octubre en la comuna de La Reina, región Metropolitana, donde tres personas fueron encontradas muertas al interior de una vivienda.

El hallazgo motivó un amplio operativo policial en el sector de La Cañada con Monseñor Edwards, hasta donde concurrieron equipos de Seguridad Ciudadana, Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI.

Al llegar al lugar, los equipos policiales confirmaron la muerte de tres personas, lo que llevó a iniciar de inmediato las diligencias investigativas y el levantamiento de evidencias.

Según información preliminar entregada por Emol, las víctimas corresponderían a un padre y sus dos hijos gemelos de 17 años. Los jóvenes habrían sido atacados con un arma de fuego, y posteriormente el hombre se habría quitado la vida, configurando un presunto caso de parricidio.

La Fiscalía Metropolitana Oriente y la Brigada de Homicidios de la PDI trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las motivaciones detrás de la tragedia que conmocionó a los vecinos de La Reina. El área permanece acordonada mientras continúan las pericias en el lugar.