En el spot, el fallecido expresidente reflexiona sobre la unidad del país y sus beneficios.

La franja electoral del pasado viernes 17 de octubre sorprendió a los ciudadanos con la aparición del expresidente Sebastián Piñera, fallecido en febrero de 2024 tras un accidente en helicóptero.

El registro, compartido por Renovación Nacional, forma parte de un antiguo mensaje del mandatario y busca respaldar la candidatura de Evelyn Matthei y Chile Vamos.

"La tristeza es muy profunda": Evelyn Matthei se refiere a fallecimiento de ex Presidente Sebastián Piñera

En el spot, Piñera reflexiona sobre la unidad del país y sus beneficios: “Los chilenos queremos y necesitamos un país unido y no dividido, porque cada vez que nos hemos dividido, hemos cosechado nuestros más grandes dolores y frustraciones”.

Asimismo, proyecta un “sueño para Chile”, que incluye empleos bien remunerados, atención médica oportuna y de calidad, educación integral para los niños y jóvenes, y pensiones dignas para los adultos mayores.

La aparición del exmandatario provocó reacciones encontradas en redes sociales. Algunos usuarios valoraron el recuerdo de sus palabras y el llamado a la unidad nacional, mientras que otros consideraron inapropiado el uso de la imagen de una persona fallecida en la propaganda electoral.

Comentarios como “de mal gusto” o “el caballero ya murió, déjenlo en paz” se multiplicaron rápidamente, evidenciando la controversia que generó el spot.

