La franja electoral del pasado viernes 17 de octubre sorprendió a los ciudadanos con la aparición del expresidente Sebastián Piñera, fallecido en febrero de 2024 tras un accidente en helicóptero.

El registro, compartido por Renovación Nacional, forma parte de un antiguo mensaje del mandatario y busca respaldar la candidatura de Evelyn Matthei y Chile Vamos.

“La tristeza es muy profunda”: Evelyn Matthei se refiere a fallecimiento de ex Presidente Sebastián Piñera Ampliar

En el spot, Piñera reflexiona sobre la unidad del país y sus beneficios: “Los chilenos queremos y necesitamos un país unido y no dividido, porque cada vez que nos hemos dividido, hemos cosechado nuestros más grandes dolores y frustraciones”.

Asimismo, proyecta un “sueño para Chile”, que incluye empleos bien remunerados, atención médica oportuna y de calidad, educación integral para los niños y jóvenes, y pensiones dignas para los adultos mayores.

Porque el Chile que el soñaba, es el país que todos queremos.



Nuestro capítulo primero de la franja de TV, es un homenaje al mejor de los nuestros: al Presidente Sebastián Piñera Echenique.



Son Tiempos de Acción, son Tiempos de Renovación. pic.twitter.com/lJ9qf4YW1L — Renovación Nacional 🇨🇱 (@RNchile) October 17, 2025

La aparición del exmandatario provocó reacciones encontradas en redes sociales. Algunos usuarios valoraron el recuerdo de sus palabras y el llamado a la unidad nacional, mientras que otros consideraron inapropiado el uso de la imagen de una persona fallecida en la propaganda electoral.

Comentarios como “de mal gusto” o “el caballero ya murió, déjenlo en paz” se multiplicaron rápidamente, evidenciando la controversia que generó el spot.

Es como raro que ocupen la imagen del Piñera en la campaña de la Mattei 🤔 el caballero ese ya murió, déjenlo piola #CampañaPresidencial — Nata Sandoval (@natasandovalm) October 17, 2025

pusieron a piñera hablando en la franja? pic.twitter.com/oKuMGTNuPt — how did rru get here ☆ ໑. 🍋 (@ltgirlieee) October 18, 2025

Matthei usando a piñera en su franja después que lo traicionó? Piñera dejó un gran legado pero NO gracias a ustedes Chile vamos… #KastTeníaRazón #KastPresidente2026 — Caramu 🍿 (@carlaramu) October 18, 2025