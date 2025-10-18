VIDEO. Alerta en la región Metropolitana: incendio forestal de rápida propagación afecta ladera del cerro en Renca
Equipos de emergencia, incluyendo brigadas de Conaf, junto a personal municipal y Bomberos, trabajan intensamente para contener las llamas.
Un incendio forestal se encuentra activo y con avance rápido en la ladera del cerro, específicamente en los sectores de Las Catalpas y Camino Cementerio, en la comuna de Renca, región Metropolitana.
De acuerdo a informes preliminares, las llamas han generado una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital.
Equipos de emergencia y brigadas de Conaf, junto a personal municipal y Bomberos, trabajan intensamente para contener el siniestro y evitar su propagación hacia zonas habitadas.
Revisa también
Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni viviendas afectadas, aunque se mantiene la alerta por la cercanía del fuego a sectores residenciales.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.