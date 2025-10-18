Un incendio forestal se encuentra activo y con avance rápido en la ladera del cerro, específicamente en los sectores de Las Catalpas y Camino Cementerio, en la comuna de Renca, región Metropolitana.

De acuerdo a informes preliminares, las llamas han generado una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital.

Equipos de emergencia y brigadas de Conaf, junto a personal municipal y Bomberos, trabajan intensamente para contener el siniestro y evitar su propagación hacia zonas habitadas.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni viviendas afectadas, aunque se mantiene la alerta por la cercanía del fuego a sectores residenciales.