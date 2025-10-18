;

Tragedia en La Reina: tres personas mueren al interior de una vivienda

Carabineros y personal de Seguridad Ciudadana se encuentran en el lugar.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Tres personas fallecieron este sábado 18 de octubre en un incidente ocurrido en la comuna de La Reina, región Metropolitana.

Carabineros y personal de Seguridad Ciudadana se encuentran en el lugar, coordinando los primeros procedimientos y resguardando la zona mientras se investigan las causas del hecho, indicó Agencia Uno.

Hasta el momento no se han entregado detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias que provocaron el deceso.

En desarrollo.

