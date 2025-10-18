Colombia festejó este sábado la obtención del tercer lugar del Mundial Sub 20, igualando su mejor resultado en este tipo de eventos en 22 años.

Uno de los que asoma como artífice de este rendimiento es su entrenador, César Torres, que valoró la victoria ante Francia en el Estadio Nacional.

“Los chicos, el staff, la Federación estamos haciendo un gran trabajo. Es una gran representación la que tuvo Colombia. No pasamos mucho por estos escenarios y en la medida que nos acostumbremos a competir en estos escenarios, estaremos más cerca de ganar”, remarcó en zona mixta, aliviado tras el palo que en los descuentos impidió el empate galo.

“El arquero de Argentina sacó como cuatro y nos dejaron afuera. Ahora ganamos 1-0, se tiene que sufrir. Son equipos muy top”, dijo el DT de Colombia, resaltando el proceso que siguió.

“Casi 40 partidos internacionales, estos chicos solo perdieron cuatro, un par con Argentina, uno con Brasil y un amistoso con Estados Unidos. El 1 de mayo del 2024 iniciamos este proyecto y caminamos rápido, estábamos contra el tiempo. Vimos más de 120 jugadores, escogimos lo que a criterio del staff era lo mejor y entregamos un gran resultado al país”, planteó César Torres.

“Vinieron 24 selecciones y somos terceros. Es un logro grandísimo. El tiempo lo valorará más que el mismo presente (...) Estuvo exigente, el campeón sudamericano se fue en primera ronda. Sudamérica compitió bien, ha estado a la altura. No hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. Ahora nos queremos abrirnos paso y estar entre los mejores”, dijo, descartando proyectarse más allá con una eventual selección sub 23 rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Ahora descanso, viajamos esta noche. Después nos reuniremos para ver el siguiente ciclo sub 20, la Preolímpica no es un tema que haya pensado ahora”, cerró César Torres.