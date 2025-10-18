Matías Almeyda explica el “problemita” por el que Alexis Sánchez fue suplente ante Mallorca / NurPhoto

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cayó durante este sábado ante Mallorca.

Mientras el lateral jugó todo el compromiso en el Ramón Sánchez Pizjuán, el atacante solo entró en los últimos 19 minutos del compromiso.

“Siempre que perdonas, dejas una posibilidad al rival. Tuvimos las posibilidades y de errores muy infantiles nacen los goles de ellos. Uno de esos goles salió de un lateral”, comentó el DT de los andaluces, Matías Almeyda.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino explicó por qué Alexis Sánchez fue suplente. “Ayer tuvo un problemita en el nervio y estuvimos obligados a modificar ahí”, reconoció, lamentando el no disponer ni del chileno ni del defensa César Azpilicueta.

“Son dos muchachos que dan esa jerarquía y esa tranquilidad, ese manejo de tiempo en la cancha, y se notó. No pudimos mantener lo que iniciamos”, cerró Matías Almeyda.