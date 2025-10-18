;

VIDEO. Tremenda Sprint del GP de EE.UU. de la Fórmula 1: los McLaren chocan en la primera curva y Verstappen se acerca al milagro

Aunque solo recortó ocho puntos, el piloto de Red Bull tiene a los punteros con las pulsaciones a mil.

Javier Catalán

Las expectativas eran altas para la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, y los protagonistas las superaron con creces.

En un circuito accidentado de principio a fin, Max Verstappen volvió a dominar y se quedó con el primer lugar y los ocho puntos correspondientes, aunque la gran noticia no fue su triunfo.

Los problemas entre los McLaren eran evidentes, y el primer choque entre ellos era cuestión de tiempo. Este llegó este sábado, en la primera curva de la largada en Texas.

Si bien todo comenzó con un contacto de Nico Hülkenberg a Lando Norris, el impacto del británico terminó afectando de todas formas a Oscar Piastri, lo que culminó con ambos fuera de competencia en la primera vuelta.

Desde ahí en adelante, Verstappen no tuvo rival con su Red Bull. Aunque George Russell intentó acercarse, la diferencia fue abismal. Finalmente, todo acabó con otro safety car en las últimas vueltas para cerrar con calma una Sprint de locos.

Los McLaren no están resistiendo la presión ante el altísimo nivel de “Mad Max” en las últimas jornadas. Con tensiones palpables entre Piastri y Norris, la carrera de mañana podría ser otro gran paso para que el actual campeón del mundo siga acercándose al milagro.

