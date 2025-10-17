Max no baja los brazos: Verstappen se quedó con la qualy de la carrera Sprint en el Gran Premio de Estados Unidos de F1 / Getty Images

Este viernes por la tarde, en el calor infernal de Texas, arrancó la acción de la decimonovena fecha (19) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 con el Gran Premio de Estados Unidos.

El Circuito de las Américas, en Austin, Texas, recibe la nueva versión del Gran Premio de Estados Unidos, la primera de cuatro carreras que tendrá el continente en las próximas semanas (más México, Brasil y Las Vegas).}

En ello, durante la presente jornada se disputó la clasificación para la carrera Sprint de este sábado y fue Max Vesrtappen quien demostró que no quiere bajar los brazos. El campeón del mundo marcó el mejor tiempo de la jornada, quedándose con la primera posición.

El neerlandés fue el último en pasar por la línea de meta y le ganó a Lando Norris por mínimas 71 milésimas, por lo que largará en la posición de privilegio en Texas. A su lado estará el británico de McLaren y más atrás quedaron Oscar Piastri y el sorprendente Nico Hülkenberg.

La parrilla se cerró con Russell (5), Alonso (6), Sainz (7), Hamilton (8), Albon (9), Leclerc (10), Antonelli (11), Hadjar (12), Gasly (13), Stroll (14), Lawson (15), Bearman (16), Colapinto (17), Tsunoda (18), Ocon (19) y Bortoleto (20).

La carrera Sprint del GP de Estados Unidos está programada para este sábado 18 de octubre, desde las 14:00 horas de nuestro país. Más tarde, a las 18, se correrá la clasificación para la carrera del domingo.

GP de Estados Unidos: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La decimonovena fecha (19) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arrancó este viernes 17 de octubre, desde las 14:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La qualy para la carrera comenzará desde las 18:30 horas del sábado 18 de octubre, mientras que el domingo 19, desde las 16:00 horas, arrancará la carrera.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

