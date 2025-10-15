;

PREVIA. Gran Premio de Estados Unidos de F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación y la carrera en vivo, online y en TV

Este fin de semana sigue la frenética carrera por encontrar al nuevo monarca del Mundial de Pilotos.

Gonzalo Miranda

Austin recibe al circo de la Fórmula 1

Después de una semana de descanso, para los festejos de McLaren, la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa con el inicio de la gira americana.

El Circuito de las Américas, en Austin, Texas, recibe la nueva versión del Gran Premio de Estados Unidos, la primera de cuatro carreras que tendrá el continente en las próximas semanas (más México, Brasil y Las Vegas).

En ello, la disputa por la corona del Mundial de Pilotos sigue al rojo vivo. Con 336 puntos, Oscar Piastri sigue con la primera opción de levantar el título, pero Lando Norris con 314 unidades no le quiere entregar en bandeja el honor.

Ya sin nada que luchar, McLaren continuará los festejos por su Mundial de Constructores, por lo que ahora resta solo conocer el podio final. Mercedes marcha en el segundo puesto con 335 puntos, y Ferrari es tercero con 298 unidades, solo ocho más que Red Bull Racing.

Además, el GP de Estados Unidos contará con el ingrediente extra de ser la cuarta de las seis carreras Sprints que están programadas para la temporada. Después de este fin de semana, solo quedará Brasil y Qatar con la especialidad.

GP de Estados Unidos: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La decimonovena fecha (19) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 17 de octubre, desde las 14:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La qualy para la carrera Sprint para la carrera comenzará desde las 18:30 horas del sábado 18 de octubre, mientras que el domingo 19, desde las 16:00 horas, arrancará la carrera.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Estados Unidos, horarios

  • Práctica Libre 1 | viernes 17 de octubre | 14:30 hrs
  • Qualy Sprintviernes 17 de octubre | 18:30 hrs
  • Carrera Sprint sábado 18 de octubre | 14:00 hrs
  • Qualy Carrera sábado 18 de octubre | 18:00 hrs
  • Carrera domingo 19 de octubre | 16:00 hrs

