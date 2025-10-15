;

Amigo del hijo de Michael Schumacher es acusado de violar a enfermera que atendía al heptacampeón de Fórmula 1

El hecho habría ocurrido en la mansión que la familia Schumacher posee en la ciudad de Gland, Suiza.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

En Suiza se está investigando el presunto abuso sexual de una enfermera que trabajaba en la casa de Michael Schumacher, leyenda de la Fórmula 1.

Según informó el medio suizo, 24 Heures, el acusado es un piloto australiano cercano a Mick Schumacher, hijo del heptacampeón mundial de F1.

Los hechos habrían ocurrido el 23 de noviembre de 2019 en la mansión que la familia Schumacher posee en la ciudad de Gland, Suiza. Según la denuncia, tras una reunión social en la propiedad, donde hubo consumo de bebidas alcohólicas, el piloto australiano abusó sexualmente a la enfermera mientras se encontraba inconsciente en un dormitorio del piso superior.

“Dada su condición, un fisioterapeuta y el acusado decidieron llevar a la enfermera a la cama. La acostaron ‘sin desvestirla’, según la acusación, señalando que se había quedado dormida. Dejaron la luz encendida en el baño y luego salieron de la habitación. Poco después, el acusado, que se alojaba en una habitación contigua, supuestamente regresó al lugar y cometió el acto dos veces, aprovechándose de su inconsciencia”, detalló el medio citado.

La víctima, de unos treinta años, trabajaba en la propiedad como parte del equipo médico que atendió a Michael Schumacher tras la lesión que sufrió en la cabeza en un accidente de esquí, en 2013.

Los hechos habrían ocurrido el 23 de noviembre de 2019 en la mansión que la familia Schumacher posee en la ciudad de Gland, Suiza.

