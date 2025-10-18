Team Chile femenino del tenis de mesa clasifica al Mundial de Londres 2026 / Instagram @joseluisurrutiah

Este sábado, el Team Chile femenino del tenis de mesa sacó la cara por el país en el Panamericano específico de la especialidad.

Tras la disputa de los singles y dobles, donde nuestro país ya había cosechado tres medallas, las mujeres sumaron una cuarta.

Todo luego de meterse hasta las semifinales por equipos, donde perdieron con Estados Unidos, pero igualmente sumando una presea de bronce.

Sin embargo, ya las victorias de Paulina Vega, Daniela Ortega, Tania Zeng y Judith Morales en la fase grupal para meterse en las llaves de eliminación directa le garantizaron al elenco nacional otro premio, además del podio panamericano.

Esto debido a que, por su clasificación entre las seis mejores de ITTF Américas, el Team Chile femenino obtuvo el cupo por equipos al Mundial de tenis de mesa que se desarrollará en Londres el próximo año.