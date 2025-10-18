;

Team Chile femenino del tenis de mesa clasifica al Mundial de Londres 2026

El plantel nacional se quedó con la medalla de bronce en el Panamericano.

Carlos Madariaga

Team Chile femenino del tenis de mesa clasifica al Mundial de Londres 2026

Team Chile femenino del tenis de mesa clasifica al Mundial de Londres 2026 / Instagram @joseluisurrutiah

Este sábado, el Team Chile femenino del tenis de mesa sacó la cara por el país en el Panamericano específico de la especialidad.

Tras la disputa de los singles y dobles, donde nuestro país ya había cosechado tres medallas, las mujeres sumaron una cuarta.

Revisa también:

ADN

Todo luego de meterse hasta las semifinales por equipos, donde perdieron con Estados Unidos, pero igualmente sumando una presea de bronce.

Sin embargo, ya las victorias de Paulina Vega, Daniela Ortega, Tania Zeng y Judith Morales en la fase grupal para meterse en las llaves de eliminación directa le garantizaron al elenco nacional otro premio, además del podio panamericano.

Esto debido a que, por su clasificación entre las seis mejores de ITTF Américas, el Team Chile femenino obtuvo el cupo por equipos al Mundial de tenis de mesa que se desarrollará en Londres el próximo año.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad