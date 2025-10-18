;

Ciclismo de élite en Chile: La Serena albergará carrera Critérium con presencia de campeones internacionales

El evento contará con grandes actividades para las familias amantes del deporte.

Javier Catalán

Foto: Andrés Figueroa

Foto: Andrés Figueroa

Este fin de semana promete estar lleno de deportes en la Región de Coquimbo, donde el fútbol no será la única disciplina que paralice el norte.

El domingo 19 de octubre, en La Serena, se llevará a cabo el Critérium, la Vuelta Copec, carrera de ciclismo que destaca por correrse en circuitos urbanos, con una duración aproximada de 30 minutos a altas velocidades.

El circuito partirá en la Plaza de Armas de la comuna y recorrerá calles patrimoniales como Balmaceda, Cordovez y Los Carrera, en una ruta que buscará implementar zonas técnicas con la historia de la ciudad.

Entre los ciclistas destacados que participarán se encuentran los colombianos Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano en ruta, y Juan Esteban Arango, múltiple campeón panamericano en persecución por equipos, ómnium y ciclismo de pista.

El evento arrancará a las 08:30 horas con carreras familiares de 3 y 5 kilómetros, cuya inscripción tendrá un valor de hasta 9.990 pesos, que incluirá indumentaria de running, hidratación, medalla para los finalistas y mucho más.

