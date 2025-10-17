;

Chile suma tres medallas en el Panamericano de tenis de mesa en Rock Hill

El elenco nacional festejó destacados desempeños en singles y dobles.

Carlos Madariaga

Chile suma tres medallas en el Panamericano de tenis de mesa en Rock Hill / Instagram @fechiteme

El Team Chile del tenis de mesa tuvo intensa actividad en la localidad de Rock Hill, Estados Unidos, donde se disputa el Panamericano de la especialidad.

En dicha instancia, nuestros representantes obtuvieron tres medallas, destacando lo hecho por Nicolás Burgos en singles, quien llegó hasta semifinales.

El deportista de 23 años se quedó con la presea de bronce luego de caer en la ronda de los cuatro mejores ante quien fuera a la postre campeón panamericano y actual número 3 del mundo, el brasileño Hugo Calderano.

Nicolás Burgos también obtuvo una medalla de plata en los dobles, donde justo a Gustavo Gómez vencieron en semifinales a los argentinos Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo, pero cayeron en la definición por el oro ante los brasileños Guilherme Teodoro y Leonardo Iizuka.

El tercer podio de Chile en el Panamericano de tenis de mesa lo obtuvieron Daniela Ortega y Paulina Vega, que obtuvieron el bronce en dobles femeninos luego de perder en semifinales ante las guatemaltecas Lucia Cordero y Hidalynn Zapata.

