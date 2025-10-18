;

“Acompañando se vuelve más fácil...”: Fernanda Hansen alarma a sus seguidores con foto de su hija en clínica

La periodista y exfigura televisiva causó preocupación por el estado de salud de la niña de 9 años.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Un reciente accidente vivido por la hija de Fernanda Hansen encendió las alarmas entre los seguidores de la periodista, quien compartió el difícil momento familiar a través de sus redes sociales.

La comunicadora publicó en sus historias de Instagram una serie de registros que mostraban a la niña de 9 años en una camilla con el brazo vendado, acompañada de un mensaje que buscaba calmar la preocupación del público.

¡Auch! Caídas, golpes, fracturas, esguinces, hematomas, heridas… son parte de la vida… Si ayudamos a sostener, acompañando, cuidando y amando, se vuelve más fácil… ¿O no?”, escribió la exanimadora de Mekano junto a la imagen, añadiendo después que “Está bien mi guagua, pero yeso y vamos viendo”.

ADN

Posteriormente, volvió a actualizar el estado de salud de su hija, mostrando una nueva imagen donde se le ve descansando en casa, con el brazo enyesado y sostenido en un cabestrillo, mientras acaricia a su mascota. “Para quienes preguntan por mi hija… Todo bien por aquí… Yeso, mucho regaloneo y estamos”, escribió.

Debido a la preocupación generada entre sus seguidores, Fernando Hansen publicó un video aclarando: “Mi intención nunca fue generar alarma, sino compartir que cuando esas cosas ocurren, porque ocurren, cierto, se hace más fácil transitarlas en amor, en cuidados, contención, en presencia“.

Mi hija está bien y mi reflexión era todo lo contrario al drama, simplemente recordarles que cuando la vida trae dificultades, porque las trae, con amor se hacen mucho más fáciles”, concluyó.

ADN
ADN

