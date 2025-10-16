;

URGENTE. Reportan escándalo total en el reality El Internado: echaron a famosa participante tras gritonear a una de las productoras

Quedó la embarrada en el programa animado por Tonka Tomicic en Mega, que apenas lleva unos días al aire.

Soledad Reyes

Reportan escándalo total en el reality El Internado: echaron a famosa participante tras gritonear a una de las productoras

Llevan solo unos días al aire y ya quedó la grande. En El Internado, una famosa figura habría sido expulsada con escándalo durante este jueves.

Se trataría nada menos que de Daniella Campos, quien habría protagonizado una pataleta de aquellas, al dejar llorando a una de las productoras.

Todo partió porque la gemela quería que le proporcionaran un alimento específico. “La ordinariez ya fue máxima", contó Catalina Pulido en Sígueme.

Y agregó que “ella necesitaba una leche especial, gritaba y no se la traían. Y como ya ha tenido conflictos con la mayoría, ya nadie la soportaba. Fue tanta su ira, que dejó llorando a una productora”.

El escándalo de Daniella Campos

“Daniella Campos perdió los estribos con una productora peruana. Luego, ella renuncia al reality, después se calma, ofrece disculpas y no le habrían aceptado el arrepentimiento”, aseguró la panelista.

Tras esto, la producción del espacio habría optado por expulsarla.

