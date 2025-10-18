Sábado de locura para Hansi Flick: expulsión y celebración con gestos obscenos tras agónica victoria del Barcelona / Quality Sport Images

Este sábado, por la fecha 9 de La Liga Española, Barcelona logró poner fin a una racha de dos derrotas seguidas al imponerse en los descuentos en el clásico al Girona.

Pedri abrió la cuenta para los catalanes en Montjuic al minuto 13, pero Axel Witsel igualó a los 20 minutos.

En el segundo tiempo, el partido se volvió unilateral en favor de los culés, pero que padecieron el hecho de no contar con algunas de sus principales variantes ofensivas, como Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

En la desesperación por el triunfo, el DT del Barcelona, Hansi Flick, puso al central Ronald Araujo de centrodelantero, movida que le terminó resultado luego que el charrúa definió como el mejor “9″ para el 2-1 al minuto 93.

¡URUGUAYOOO! RONALD ARAÚJO MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DEL BARCELONA ANTE GIRONA.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RoHtVGcJB6 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

Eso sí, el entrenador alemán se robó el protagonismo pues, minutos antes, fue expulsado al reclamar al juez Gil Manzano por el poco tiempo agregado que había dado.

Con el 2-1 en el marcador, Hansi Flick se desató al punto de festejar con un corte de manga que no fue consignado por el árbitro en su informe.

Eso sí, por la expulsión, todo indica que al menos deberá purgar un partido de suspensión, lo que lo dejará al margen de la banca para el clásico del domingo 26 de octubre, cuando visiten al Real Madrid, duelo más que decisivo para el futuro del torneo, considerando que los culés apenas le sacan un punto de ventaja (pero los merengues deben aún jugar mañana domingo ante Getafe).