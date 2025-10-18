;

VIDEOS. Antony salvó el resultado en histórico partido de Manuel Pellegrini con el Real Betis: el DT chileno rompió importante récord

Los sevillanos empataron con el Villarreal merced a una actuación estelar del extremo brasileño.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Europa Press Sports

No ha sido la mejor jornada para los chilenos en La Liga de España. En primera instancia, el Sevilla cayó ante el colista este sábado y más tarde, el Real Betis tuvo que extremar recursos para empatar frente a un rival directo.

El equipo de Manuel Pellegrini igualó 2-2 ante el Villarreal como visitante, pese a un comienzo cuesta arriba

En el partido que consagró al entrenador chileno como el que más partidos ha dirigido en la banca de los verdiblancos, la apertura de la cuenta fue para el “Submarino Amarillo” a los 44 minutos, luego de un gran remate de media distancia de Tajon Buchanan.

Ya en la segunda etapa, los locales ampliaron la ventaja tras una gran jugada colectiva que terminó con un pase atrás de Santi Comesaña para que Alberto Moleiro definiera a placer a los 64 minutos.

Tras quedar abajo por dos goles, los dirigidos por el “Ingeniero” reaccionaron, en particular Antony (66′), quien descontó con un golazo de primera.

Desde entonces, todo fue para los sevillanos, que debieron esperar hasta la última jugada del partido para sellar el empate con otra gran conquista del extremo brasileño.

Con la igualdad, el Real Betis alcanzó la cuarta posición con 16 puntos, solo uno por detrás del Villarreal, su principal rival en la lucha por los puestos de clasificación a la Champions League.

