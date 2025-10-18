No ha sido la mejor jornada para los chilenos en La Liga de España. En primera instancia, el Sevilla cayó ante el colista este sábado y más tarde, el Real Betis tuvo que extremar recursos para empatar frente a un rival directo.

El equipo de Manuel Pellegrini igualó 2-2 ante el Villarreal como visitante, pese a un comienzo cuesta arriba

En el partido que consagró al entrenador chileno como el que más partidos ha dirigido en la banca de los verdiblancos, la apertura de la cuenta fue para el “Submarino Amarillo” a los 44 minutos, luego de un gran remate de media distancia de Tajon Buchanan.

¡GOLAZO DE VILLARREAL!



Tajon Buchanan remató cruzado desde afuera del área para poner en ventaja al local frente a Real Betis sobre el final del primer tiempo.

Ya en la segunda etapa, los locales ampliaron la ventaja tras una gran jugada colectiva que terminó con un pase atrás de Santi Comesaña para que Alberto Moleiro definiera a placer a los 64 minutos.

¡GOOL DE VILLARREAL!



Alberto Moleiro definió en la puerta del área tras el pase atrás de Santi Comesaña para ampliar la ventaja sobre Real Betis.

Tras quedar abajo por dos goles, los dirigidos por el “Ingeniero” reaccionaron, en particular Antony (66′), quien descontó con un golazo de primera.

¡RÁPIDA RESPUESTA DE REAL BETIS!



El brasileño Antony remató de primera al ángulo para el descuento ante Villarreal.

Desde entonces, todo fue para los sevillanos, que debieron esperar hasta la última jugada del partido para sellar el empate con otra gran conquista del extremo brasileño.

¡EMPATE AGÓNICO DE REAL BETIS!



El brasileño Antony definió contra el palo derecho para empatar el partido ante Villarreal.

Con la igualdad, el Real Betis alcanzó la cuarta posición con 16 puntos, solo uno por detrás del Villarreal, su principal rival en la lucha por los puestos de clasificación a la Champions League.