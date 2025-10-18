;

VIDEO. Lawrence Vigouroux tuvo una actuación brillante en milagroso empate del Swansea City en Championship

Lawrence Vigouroux, arquero de La Roja, realizó ocho atajadas claves ante Southampton.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Michael Steele

Lawrence Vigouroux se consagró como el arquero titular de La Roja en la última doble fecha de eliminatorias, y su nivel en Inglaterra respalda esa decisión.

Este sábado, el guardameta chileno volvió a ser clave para que el Swansea City no cayera ante el Southampton en la décima jornada de la Championship.

Los galeses igualaron sin goles ante los “Saints” gracias a una actuación brillante del exEverton, que completó ocho paradas en el encuentro, seis de ellas dentro del área, lo que se tradujo en 1,63 goles evitados, según estadísticas de Sofascore, que le otorgó una nota de 9,4, la mejor de todo el partido.

La mejor de todas las acciones de Vigouroux llegó sobre el final: primero evitó un remate raso del Southampton, dejando un corto rebote; otro rival intentó rematar, pero, a puro reflejo, estiró su mano izquierda para desviar nuevamente el balón, que, con mucha suerte, rebotó en ambos palos y no cruzó la línea de meta.

Eso sí, el nivel de Lawrence no se refleja en su equipo, que actualmente marcha en la decimotercera posición de la tabla con solo 13 puntos, lejos de los puestos de ascenso a la Premier League.

