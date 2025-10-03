Lamine Yamal vuelve a sufrir dolores en el pubis y no jugará contra el Sevilla de Sánchez y Suazo

Sevilla recibirá al Barcelona este domingo y en España ya se estaba hablando de la dura tarea que iba a tener Gabriel Suazo para frenar a Lamine Yamal. Sin embargo, la gran estrella del Barça se resintió de una lesión y finalmente no jugará contra el cuadro sevillano.

“Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, informó este jueves el club catalán a través de sus redes sociales.

Así las cosas, el delantero español de 18 años, quien viene de salir segundo en la elección del Balón de Oro, también se perderá los duelos contra Girona y Olympiacos. Incluso, podría quedar fuera del clásico ante Real Madrid, programado para el 26 de octubre.

Sevilla y Barcelona se enfrentarán este domingo 5 de octubre, a partir de las 11:15 horas de Chile, por la octava fecha de La Liga española.