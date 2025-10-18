;

VIDEOS. Paulo Díaz vuelve a ganar en cancha con River Plate tras más de un mes

El central disputó todo el compromiso en que los “millonarios” vencieron a Talleres en Córdoba.

Carlos Madariaga

Paulo Díaz vuelve a ganar en cancha con River Plate tras más de un mes

Paulo Díaz vuelve a ganar en cancha con River Plate tras más de un mes / NurPhoto

Este sábado por la noche, River Plate puso fin a una negativa racha de resultados en el Torneo de Clausura en Argentina.

El cuadro del cuestionado Marcelo Gallardo se desplazó hasta Córdoba para enfrentar a Talleres con el peso de sumar cuatro derrotas seguidas en este campeonato.

Fue duelo de chilenos en el Mario Kempes: Matías Catalán y Ulises Ortegoza arrancaron como titulares en la “T”, mientras que Paulo Díaz fue titular en River Plate.

El central nacional del elenco “millonario” fue bien evaluado por los fanáticos del club en torno a su desempeño, más allá de tener algún desajuste defensivo en la salida con su arquero, Franco Armani.

River Plate pegó en los momentos justos y terminó imponiéndose por un claro 2-0 con los goles de Gonzalo Montiel al minuto 37 y de Maximiliano Meza a los 68.

Con esto, Paulo Díaz volvió a ganar en cancha con River Plate, considerando que en el último triunfo del club, ante Racing Club en Copa Argentina, el 2 de octubre, no estuvo. De hecho, el ex Colo Colo disputó el último festejo del cuadro de Núñez hasta hoy sábado en el Torneo de Clausura, hace más de un mes, el 13 de septiembre, cuando vencieron a Estudiantes en La Plata.

