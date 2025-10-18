VIDEOS. Con Palacios como titular, Boca Juniors pierde su primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo
El cuadro xeneize cayó ante Belgrano y sufrió su primera derrota como local en el Torneo de Clausura.
Fue un sábado más que especial en La Bombonera, donde Boca Juniors volvió a la actividad tras la repentina muerte de su entrenador, Miguel Ángel Russo, el pasado 8 de octubre.
10 días más tarde, los xeneizes, con Claudio Úbeda como su sucesor en la banca, recibieron a Belgrano.
Revisa también:
La previa del compromiso fue más que emotiva, con el capitán del club, Leandro Paredes, elevando al cielo una camiseta en recuerdo del fallecido director técnico.
Sin embargo, con Carlos Palacios como titular, Boca Juniors se vio más que sorprendido por el “pirata” cordobés, que en cuatro minutos se puso 2-0: el ex Palestino, Lucas Passerini, abrió la cuenta mediante lanzamiento penal; y luego, con un autogol, Leandro Paredes, amplió la diferencia.
Exequiel Zeballos descontó para el cuadro local a los 66 minutos, yéndose con todo en demanda del arco rival, pero sin mostrarse efectivos. En el intertanto, Carlos Palacios fue amonestado tras una dura barrida sobre Heredia.
Boca Juniors no pudo concretar la remontada y terminó lamentando su primera derrota como local en lo que va del Torneo de Clausura, estancándose en el séptimo lugar del grupo A con 17 puntos y sin poder completar el homenaje a Miguel Angel Russo con una victoria.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.