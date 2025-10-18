;

“No los veía preparados, pero ellos hacían lo que pedía Córdova”: figura del fútbol chileno y el fracaso en el Mundial Sub 20

“Nos tocó jugar un partido amistoso contra ellos, y yo les decía que no les veía una idea clara”, confesó Joe Abrigo, volante de Palestino.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / RODRIGO ARANGUA

A un día de que termine el Mundial Sub 20, las repercusiones por el triste papel mostrado por La Roja de Nicolás Córdova siguen siendo tema de discusión entre los protagonistas del fútbol chileno.

Uno de los que anticipó el fracaso de la selección juvenil fue Joe Abrigo, figura de Palestino y compañero de uno de los baluartes de Chile en el torneo, Ian Garguez.

“Yo discutía el tema con él, porque él defendía obviamente a su selección y a sus compañeros, pero yo siempre le dije que no los veía con mucha preparación, que no les tenía tanta confianza por un tema de juego”, comenzó diciendo el volante en conversación con En Cancha.

Argumentando su idea, continuó: “Nos tocó jugar un partido amistoso contra ellos, y yo les decía que no les veía una idea clara, que no tenían mucho juego, que tenían que pasar la fase de grupos por obligación, porque no les tocó tan difícil”.

Eso sí, lejos de cargarle la culpa a los futbolistas, centró las responsabilidades en el trabajo de Nicolás Córdova. “Chile no tenía un jugador que fuera distinto, que hiciera algo diferente, pero ellos le hacían caso al profe. Ellos mismos decían eso, que hicieron todo lo que les pedía el profe, entonces las respuestas están ahí”, sentenció Abrigo.

