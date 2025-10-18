Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 18 de octubre, y quién transmite?

Hoy, sábado 18 de octubre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla cuatro partidos.

En medio del desarrollo del Mundial Sub 20, dos encuentros continuarán la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 y otros dos harán lo propio con la jornada 28 de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 18 de octubre arrancará con dos duelos en paralelo a las 12:30 horas. Uno será en el Carlos Dittborn, donde San Marcos de Arica jugará ante Unión San Felipe, con arbitraje de Franco Jiménez y transmisión de TNT Sports Premium.

En paralelo, Curicó Unido se medirá ante Santiago Wanderers en el Municipal de Molina. Diego Flores será el juez del encuentro, que tendrá transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2025

En Primera División, la acción arrancará a las 15:00 horas en el estadio La Portada, donde Deportes La Serena se medirá con Ñublense, con arbitraje de Rodrigo Carvajal y transmisión de TNT Sports Premium.

Tras ello, a contar de las 17:30 horas, Deportes Limache jugará con Cobresal en el Lucio Fariña de Quillota. Nicolás Millas será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.