Triste noticia en el fútbol: fallece el DT de la selección femenina de Palestina con pasado ligado a Chile

Nasser Dahbour falleció este viernes producto de una enfermedad que acarreaba desde hace tiempo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Stephen McCarthy

Este viernes, el mundo del fútbol volvió a vestirse de luto por la muerte de Nasser Dahbour, entrenador de la selección femenina adulta de Palestina, quien falleció tras luchar por largo tiempo contra una enfermedad.

En nuestro país, Palestino fue uno de los primeros en lamentar la noticia, dedicándole un mensaje en redes sociales al director técnico.

“El Club Deportivo Palestino lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Nasser Dahbour, entrenador de la Selección Femenina de Palestina, tras una larga enfermedad”, escribieron.

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, jugadoras y a toda la comunidad del fútbol palestino. Su legado y compromiso con el desarrollo del fútbol femenino en Palestina serán recordados con respeto y gratitud”, añadieron los árabes.

En su carrera como director técnico, Dahbour tuvo la oportunidad de dirigir a dos futbolistas chilenas con raíces palestinas: Rania Sansur, quien actualmente juega en el conjunto “baisano”, y Florencia Saavedra, jugadora formada en Universidad Católica que milita actualmente en el McNeese State University de Estados Unidos.

