Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 18 de octubre y quién transmite por TV? / RODRIGO ARANGUA

Hoy, sábado 18 de octubre, continúa la actividad del Mundial Sub 20 en Chile, donde arrancará su último fin de semana.

La agenda de esta jornada dispone de un partido por el tercer puesto de la cita planetaria juvenil.

Estadio Nacional

La programación del Mundial Sub 20 hoy 18 de octubre comenzará las 16:00 horas, donde Colombia se medirá ante Francia en Ñuñoa, con ambos elencos buscando el último lugar en el podio.

Este partido será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV en la señal de D Sports.