VIDEOS. Colombia pega de entrada y sufre hasta el final para alcanzar el podio del Mundial Sub 20

Los cafetaleros repitieron su mejor resultado en citas planetarias juveniles luego de vencer a Francia.

Carlos Madariaga

Colombia pega de entrada y sufre hasta el final para alcanzar el podio del Mundial Sub 20 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este sábado, en el Estadio Nacional, Colombia se terminó quedando con el tercer puesto del Mundial Sub 20.

En busca del premio de consuelo, los cafetaleros sacaron provecho de una tempranera ventaja sobre Francia.

Todo luego que, apenas transcurridos dos minutos, Óscar Perea aprovechó una mala salida de los galos para el 1-0 en Ñuñoa.

El partido se fue desarrollando de manera pareja, con oportunidades para ambos equipos.

Sin embargo, a medida que el tiempo se agotaba, Francia fue presionando en pos de la igualdad. Los galos habían dispuesto de un penal a los 83, pero tras la petición de revisión cafetalera, lograron revertir la sanción.

Colombia, eso sí, debió sufrir hasta el final, considerando que Francia tuvo un tiro en el travesaño en el minuto 95, tras lo cual, en un desesperado despeje, lograron abrochar la victoria.

Con esta victoria, el elenco sudamericano igualó su mejor rendimiento en Mundiales Sub 20, habiendo sido terceros del planeta en 2003, cuando vencieron a Argentina en Emiratos Árabes Unidos.

