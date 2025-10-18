VIDEOS. Con Alexis Sánchez en el banco: el Sevilla de los chilenos cayó en su propia casa ante el colista de La Liga
Gabriel Suazo fue titular, pero no pudo hacer nada para evitar la derrota contra el Mallorca.
Durante la jornada de este sábado, el Sevilla de los chilenos volvió a la acción en La Liga de España con una dura derrota en su propia casa ante el colista.
En el Sánchez-Pizjuán, los dirigidos por Matías Almeyda recibieron al Mallorca y cayeron por 3-1. El entrenador argentino optó por alinear a Gabriel Suazo como titular y dejó a Alexis Sánchez en el banco.
Las cosas habían comenzado de la mejor manera para los rojiblancos, que abrieron el marcador tempranamente con un gol de Rubén Vargas (16′), quien recibió sin marca un balón en el área y definió de gran manera.
Revisa también:
Al descanso, el conjunto de los chilenos se iba en ventaja, pero regresó del vestuario desconcentrado, lo que provocó que, en un par de ráfagas, la visita consiguiera remontar el encuentro.
En un lapso de diez minutos, el Mallorca anotó tres goles. Los encargados de marcar fueron Vedat Muriqi (67′) y un doblete de Mateo Joseph (72′ y 77′). Entre medio, en el minuto 71, Alexis ingresó al campo, pero no pudo hacer mucho ante los errores defensivos de sus compañeros.
Con la estrepitosa caída, el Sevilla se quedó con 13 puntos en la séptima posición de La Liga. En la siguiente jornada, deberá visitar a la Real Sociedad.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.