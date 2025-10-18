Durante la jornada de este sábado, el Sevilla de los chilenos volvió a la acción en La Liga de España con una dura derrota en su propia casa ante el colista.

En el Sánchez-Pizjuán, los dirigidos por Matías Almeyda recibieron al Mallorca y cayeron por 3-1. El entrenador argentino optó por alinear a Gabriel Suazo como titular y dejó a Alexis Sánchez en el banco.

Las cosas habían comenzado de la mejor manera para los rojiblancos, que abrieron el marcador tempranamente con un gol de Rubén Vargas (16′), quien recibió sin marca un balón en el área y definió de gran manera.

¡GOOL DE SEVILLA!



Tras una gran jugada, con caño incluido, José Ángel Carmona tiró el centro y Ruben Vargas apareció sólo por el segundo palo para convertir el primer gol del partido.



#SevillaRCDMallorca | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/w9gJ3S0WnD — DSPORTS (@DSports) October 18, 2025

Al descanso, el conjunto de los chilenos se iba en ventaja, pero regresó del vestuario desconcentrado, lo que provocó que, en un par de ráfagas, la visita consiguiera remontar el encuentro.

En un lapso de diez minutos, el Mallorca anotó tres goles. Los encargados de marcar fueron Vedat Muriqi (67′) y un doblete de Mateo Joseph (72′ y 77′). Entre medio, en el minuto 71, Alexis ingresó al campo, pero no pudo hacer mucho ante los errores defensivos de sus compañeros.

¡GOOL DE MALLORCA!



Mateo Joseph la empujó sólo tras un gran centro de Johan Mojica para dar vuelta el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán.#SevillaMallorca | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/fqvb1wFYNd — DSPORTS (@DSports) October 18, 2025

Con la estrepitosa caída, el Sevilla se quedó con 13 puntos en la séptima posición de La Liga. En la siguiente jornada, deberá visitar a la Real Sociedad.