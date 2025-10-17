;

VIDEO. Captan insólito percance del bus de Colo Colo en su llegada a La Serena para enfrentar a Coquimbo Unido

El vehículo que trasladaba al plantel del “Cacique” intentó realizar una maniobra prohibida en el centro histórico de la ciudad, generando complicaciones en el tránsito.

Bastián Lizama

Captura

Captura

Colo Colo ya se encuentra en la Cuarta Región para preparar el duelo de este domingo frente a Coquimbo Unido, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

Sin embargo, la llegada de los albos al norte del país no estuvo exenta de complicaciones. A través de redes sociales, se difundieron imágenes del bus que trasladaba al plantel del “Cacique” ingresando al casco histórico de La Serena.

El video fue grabado específicamente por la calle Prat, donde el vehículo intentó realizar una maniobra para doblar, generando complicaciones en el tránsito.

El hecho llamó la atención de transeúntes y automovilistas presente en el lugar, ya que el ingreso de vehículos de alto tonelaje está prohibido en esa zona céntrica de la ciudad.

