Pasan las horas y los relatos de lo sucedido con Patricio Toledo en el Claro Arena son cada vez más crudos, pero esperanzadores. Este domingo, el ex portero se desplomó en medio del partido de despedida de José Pedro Fuenzalida, Cristian Álvarez y Milovan Mirosevic.

Uno de los primeros en llegar a asistir al ex portero fue Gerardo Reinoso. “La Vieja”, ídolo de la Universidad Católica, conversó con ADN Deportes y contó detalles de lo sucedido en el césped sintético de Las Condes.

“Pasó esta desgracia que no sucede a menudo, tuvimos un susto muy grande, un momento muy feo, nos asustamos mucho, pero después tuvimos la noticia de que ya está bien”, partió relatando.

Sobre el momento en sí, reveló que “fui el primero que corrí, me salió al verlo así darle respiración boca a boca, creo que Cristian Álvarez le hacía masajes en el corazón, nos asustamos bastante, hasta que después de un tiempo volvió a respirar y llegaron los médicos”.

“Ahí seguimos con la reanimación y volvió a respirar de nuevo hasta que lo llevaron al hospital. Justo unos minutos antes se pega una tapa muy buena abajo, y después lo vimos tendido y nos asustamos al verlo que no reaccionaba”, complementó Reinoso.

Cerró asegurando que “fue un momento feo, pero gracias a Dios está bien, hay tranquilidad en su casa, está con su familia y todo esto pudo terminar en una fiesta que era lo que queríamos”, finalizó el ídolo de la UC.