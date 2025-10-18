;

“Está refugiado”: familiares de mariscador desaparecido en Valparaíso plantean teoría sobre su ubicación

Enrique Mancilla Cayuqueo lleva cuatro días perdido.

Alejandro Basulto

“Está refugiado”: familiares de mariscador desaparecido en Valparaíso plantean teoría sobre su ubicación

Las labores de búsqueda para dar con el paradero de Enrique Mancilla Cayuqueo, mariscador desaparecido en Playa Ancha, Valparaíso, se mantienen activas este sábado 18 de octubre, luego de cuatro días sin rastros de su ubicación.

El trabajador marítimo salió de su hogar el martes 14 de octubre, alrededor de las 09:00 horas, con destino a la costa para realizar sus labores habituales de recolección de mariscos. Desde ese momento, su familia no volvió a tener contacto con él, iniciando por cuenta propia un operativo de búsqueda con la ayuda de voluntarios locales.

Durante la jornada del jueves, uno de los participantes voluntarios en la búsqueda halló una camiseta, utensilios de trabajo y mariscos que el hombre habría alcanzado a recolectar antes de desaparecer. Un día después, la Armada de Chile se sumó formalmente al operativo.

En conversación con la prensa, Paloma Curifil, hermana de Enrique, lamentó: “Ayer (17/10/2025) recién a las cuatro de la tarde les dio el visto bueno el fiscal para que vinieran a hacer un reconocimiento de la zona. Bajaron los chicos, llegaron a las 19:20, muy tarde, muy tardía la ayuda”.

Revisa también:

ADN

Por su parte, Nicole Mancilla, también hermana del mariscador, expresó a T13 que “se dice que ese día que él bajó, el mar estaba malo. Así que nosotros creemos que el mar se lo llevó y que él por ahí puede que se haya alcanzado a afirmar en alguna piedra y está refugiado. Entonces por eso nosotros tenemos todavía la esperanza de poder encontrarlo con vida”.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad