“Está refugiado”: familiares de mariscador desaparecido en Valparaíso plantean teoría sobre su ubicación

Las labores de búsqueda para dar con el paradero de Enrique Mancilla Cayuqueo, mariscador desaparecido en Playa Ancha, Valparaíso, se mantienen activas este sábado 18 de octubre, luego de cuatro días sin rastros de su ubicación.

El trabajador marítimo salió de su hogar el martes 14 de octubre, alrededor de las 09:00 horas, con destino a la costa para realizar sus labores habituales de recolección de mariscos. Desde ese momento, su familia no volvió a tener contacto con él, iniciando por cuenta propia un operativo de búsqueda con la ayuda de voluntarios locales.

Durante la jornada del jueves, uno de los participantes voluntarios en la búsqueda halló una camiseta, utensilios de trabajo y mariscos que el hombre habría alcanzado a recolectar antes de desaparecer. Un día después, la Armada de Chile se sumó formalmente al operativo.

En conversación con la prensa, Paloma Curifil, hermana de Enrique, lamentó: “Ayer (17/10/2025) recién a las cuatro de la tarde les dio el visto bueno el fiscal para que vinieran a hacer un reconocimiento de la zona. Bajaron los chicos, llegaron a las 19:20, muy tarde, muy tardía la ayuda”.

Por su parte, Nicole Mancilla, también hermana del mariscador, expresó a T13 que “se dice que ese día que él bajó, el mar estaba malo. Así que nosotros creemos que el mar se lo llevó y que él por ahí puede que se haya alcanzado a afirmar en alguna piedra y está refugiado. Entonces por eso nosotros tenemos todavía la esperanza de poder encontrarlo con vida”.