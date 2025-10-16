;

“Llegó otro hombre (no el detenido) y se puso muy nerviosa”: Habla testigo clave de desaparición de Krishna Aguilera

Su testimonio es de gran importancia, debido a que estuvo con la joven sambernardina en una discoteca la noche que se perdió su rastro.

Alejandro Basulto

Un potente testimonio se dio a conocer sobre el caso de la desaparición de Krishna Aguilera Yáñez, joven de 19 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 4 de octubre en San Bernardo.

Recordemos que, en las últimas horas, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un hombre de 44 años, presuntamente relacionado con el caso.

Según los primeros reportes, Krishna habría salido esa noche a una discoteca. Ella tenía previsto reunirse con el sujeto arrestado, con quien mantenía una relación esporádica. Desde entonces, no se ha sabido nada más de ella.

En conversación con Contigo en la mañana, una testigo clave relató los últimos momentos en que vio a la joven. “Yo estuve como dos minutos con ella en el baño, estaba yo y una amiga. Entramos al baño y ya ella venía saliendo de una puerta (...) Yo me fijé que andaba con un crop blanco, sus pestañas, el pelo negro”, contó.

La testigo agregó que sanbernardina de 19 años se veía tranquila: “Krishna en ese momento no se veía drogada, no se veía curada, ella estaba superfeliz (...) Ella no sospechaba nada, porque estaba muy feliz”.

El momento en el que la testigo vio incómoda a Krishna Aguilera Yáñez

Más adelante, la entrevistada explicó que su amiga se quedó conversando con la joven mientras ella iba a buscar a un amigo suyo. “Al momento que voy a avisarle a esa persona que vamos a ir a la disco, baja mi amiga con un hombre, que es el de la foto (el detenido)”, recordó.

Había otro hombre más (con él), y después llegó otro hombre (el tercero), y ahí Krishna cambió su actitud y se puso muy nerviosa”, agregó. Según su testimonio, la joven presentó al detenido como “su tío”. Además, precisó que “sí eran mayores de edad” los hombres que la acompañaban, y sobre uno de ellos dijo: “A uno le vimos cara de extranjero, que era el tercero”.

Finalmente, la mujer señaló: “Yo la vi en el baño como a las 2 y algo o tres, y al ratito pasaron como 20 o 30 minutos, y ella sale con este caballero el grande, que igual era un poquito alto, y el extranjero (...) Y atrás sale ella con una chaqueta en la mano, una chaqueta negra y al lado sale con otro hombre”.

También anda la información que se vio a Krishna en otro bar, cerca de ahí, que la vieron muy mal, entonces nosotras pensamos que Krishna pasó primero donde estábamos nosotras y después se fue a la otra disco (...) Escuché que la vieron en La Facultad, creo que se llama (...) Ella era la única mujer”, cerró.

