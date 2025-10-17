;

Fiscalía Nacional mantiene a fiscal de Los Ríos al frente de investigación por desaparición de Julia Chuñil

Ángel Valencia decidió rechazar la solicitud de cambio y confirmó que Tatiana Esquivel seguirá liderando la investigación.

Martín Neut

Julia Chuñil Catricura

Julia Chuñil Catricura / Lukas Solis Saez

La Fiscalía Nacional decidió no acoger la solicitud de las abogadas Karina Riquelme, Carmen Caifil y Mariella Santana de trasladar la investigación por la desaparición de Julia Chuñil Catricura a otra región.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, señaló que las situaciones planteadas “no son de tal entidad que permitan satisfacer los requisitos necesarios para la configuración de las causales previstas en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”.

El caso sigue a cargo de la Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, y se desarrolla bajo un modelo de fuerza de tareas con fiscales, analistas y peritos.

“No se advierte vulneración”

Todas las diligencias intrusivas han sido validadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia y la Corte Suprema, y las víctimas indirectas han recibido atención continua con medidas de protección y apoyo psicológico, social y jurídico.

El Fiscal Nacional destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valoró los esfuerzos del Estado y del Ministerio Público en la búsqueda de la activista mapuche, reconociendo las diligencias y líneas investigativas desarrolladas.

Finalmente, reafirmó que “no se advierte vulneración de objetividad ni de los derechos de las víctimas que justifique la reasignación de la causa”.

