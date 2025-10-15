;

Pescador desaparece en acantilado Las Ánimas de Playa Ancha: equipos marítimos mantienen búsqueda

Personal de la Armada, SAMU y voluntarios del bote salvavidas realizan un amplio operativo por mar y tierra para dar con el paradero del hombre.

Martín Neut

Gonzalo Pérez

Pescador desaparece en borde costero de Playa Ancha

01:16

Un amplio operativo de emergencia se desarrolla desde la tarde de este miércoles en el sector del acantilado Las Ánimas, en Playa Ancha, Valparaíso, tras la desaparición de un pescador en el borde costero de la ciudad.

Según información preliminar, el procedimiento comenzó cerca de las 19:30 horas y ha movilizado a personal de la Policía Marítima de la Armada, junto a equipos del SAMU y del Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio.

En el lugar también trabaja un bote del Cuerpo de Voluntarios Bote Salvavidas, que realiza labores de rastreo por mar.

Asimismo, se desplegó un equipo de drones del SAMU para apoyar la búsqueda desde el aire, mientras los equipos en tierra inspeccionan distintos puntos del acantilado.

Hasta el momento, no se han entregado antecedentes sobre la identidad del pescador ni sobre las circunstancias de su desaparición, mientras las labores de rescate continúan en curso en la parte alta de Valparaíso.

