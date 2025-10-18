;

VIDEO. Colo Colo Femenino perdió el invicto de un año y se quedó con el cuarto puesto de la Copa Libertadores

Las albas cayeron por la cuenta mínima ante Ferrioviaria.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / LUIS ROBAYO

Durante la jornada de este sábado, Colo Colo cerró su participación en la Copa Libertadores Femenina con el partido por el tercer y cuarto lugar.

En el encuentro jugado en el Estadio Florencia Sola, las albas cayeron por la cuenta mínima ante Ferroviária y terminaron el torneo como uno de los cuatro mejores equipos de América.

El único tanto del encuentro llegó en la primera jugada del partido, un gol que sorprendió a la zaga chilena debido a una aplicación de la ley de la ventaja por parte de la árbitra, lo que permitió la anotación de Katiuscia (1′).

Revisa también:

ADN

El gol recibido en el arco de Ryann Torrero fue el único que concedió el cuadro “Popular” en todo el certamen. Además, esta fue la única derrota en los 90 minutos que ha sufrido el equipo dirigido por Tatiele Silveira desde el 6 de octubre del año, cuando cayeron ante el Santos también en la Libertadores.

Pese a no conseguir levantar la Copa Libertadores, Colo Colo Femenino cierra una campaña histórica para el club, entregando una pizca de felicidad a los hinchas en un año dramático para ellos.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad