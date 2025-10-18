Durante la jornada de este sábado, Colo Colo cerró su participación en la Copa Libertadores Femenina con el partido por el tercer y cuarto lugar.

En el encuentro jugado en el Estadio Florencia Sola, las albas cayeron por la cuenta mínima ante Ferroviária y terminaron el torneo como uno de los cuatro mejores equipos de América.

El único tanto del encuentro llegó en la primera jugada del partido, un gol que sorprendió a la zaga chilena debido a una aplicación de la ley de la ventaja por parte de la árbitra, lo que permitió la anotación de Katiuscia (1′).

El gol recibido en el arco de Ryann Torrero fue el único que concedió el cuadro “Popular” en todo el certamen. Además, esta fue la única derrota en los 90 minutos que ha sufrido el equipo dirigido por Tatiele Silveira desde el 6 de octubre del año, cuando cayeron ante el Santos también en la Libertadores.

Pese a no conseguir levantar la Copa Libertadores, Colo Colo Femenino cierra una campaña histórica para el club, entregando una pizca de felicidad a los hinchas en un año dramático para ellos.