La Roja confirma su lista provisional para el Mundial Sub 17: 55 elegidos y dos juegan en el extranjero

Este viernes, desde la Federación de Fútbol de Chile dieron a conocer la lista provisional de La Roja para el Mundial Sub 17 2025, torneo que se jugará del 5 al 27 de noviembre, en Qatar.

El listado cuenta con 55 jugadores que son considerandos por el DT de la Selección Chilena Sub 17, Sebastián Miranda, quien será el encargado de armar la nómina final con los futbolistas que disputarán la cita planetaria.

De la extensa lista, solo hay dos nombres que juegan en el extranjero: Zidane Yáñez, del New York City de Estados Unidos, y Antonio Riquelme, del Real Salt Lake, también del fútbol norteamericano.

Entre los elegidos, también aparece el nombre de Joaquín Beausejour, hijo de Jean Beausejour, mundialista y bicampeón de América con La Roja.

Vale recordar que Chile disputará el Grupo K del Mundial Sub 17, donde enfrentará a Francia, Canadá y Uganda.

Revisa la lista provisional de La Roja para el Mundial Sub 17

Arqueros

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Santiago Tapia Plá – Colo-Colo

Vicente Armijo – Unión Española

Franco Mancilla – Universidad de Chile

Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar

Cristóbal del Rio – Universidad Católica

Defensas

Bruno Torres – Colo-Colo

Jaime Poblete – UDEC

Francisco Daza – Universidad Católica

Ricardo Guzmán – O´Higgins de Rancagua

Alonso Olguín – Colo-Colo

Joaquín Beausejour – Unión Española

Lucas López – Curicó Unido

Martín Jiménez – Audax Italiano

Matías Orellana – Colo-Colo

José Salas – Universidad Católica

Matías Vergara – Universidad de Chile

Vicente Guzmán – Ñublense

Benjamín Garcés – Universidad de Chile

Ángelo Riquelme – O´Higgins de Rancagua

Benjamín Díaz – Universidad de Chile

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Maximiliano Lira – O´Higgins de Rancagua

Gabriel Rodríguez – Universidad Católica



Mediocampistas

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Vicente Lehue – Palestino

Matías Paris – O´Higgins de Rancagua

Diego Molina – Santiago Wanderers

Joaquín Muñoz – O´Higgins de Rancagua

Cristián Díaz – Colo-Colo

Mathias Contreras – Universidad Católica

Máximo Zúñiga – O´Higgins de Rancagua

Vicente Martínez – Colo-Colo

Yastin Navarro – Cobreloa

Andher González – Universidad de Chile

Máximo Espínola – Magallanes

Byron Barrera – Deportes Iquique

Ian Alegría – Palestino

Jhon Cortés – Universidad de Chile

Gedeón Díaz – Colo-Colo

Sebastián Melgarejo – Huachipato

Delanteros