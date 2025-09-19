;

La Roja confirma su lista provisional para el Mundial Sub 17: 55 elegidos y dos juegan en el extranjero

La cita planetaria juvenil se llevará a cabo del 5 al 27 de noviembre, en Qatar.

Daniel Ramírez

Este viernes, desde la Federación de Fútbol de Chile dieron a conocer la lista provisional de La Roja para el Mundial Sub 17 2025, torneo que se jugará del 5 al 27 de noviembre, en Qatar.

El listado cuenta con 55 jugadores que son considerandos por el DT de la Selección Chilena Sub 17, Sebastián Miranda, quien será el encargado de armar la nómina final con los futbolistas que disputarán la cita planetaria.

De la extensa lista, solo hay dos nombres que juegan en el extranjero: Zidane Yáñez, del New York City de Estados Unidos, y Antonio Riquelme, del Real Salt Lake, también del fútbol norteamericano.

Entre los elegidos, también aparece el nombre de Joaquín Beausejour, hijo de Jean Beausejour, mundialista y bicampeón de América con La Roja.

Vale recordar que Chile disputará el Grupo K del Mundial Sub 17, donde enfrentará a Francia, Canadá y Uganda.

Revisa la lista provisional de La Roja para el Mundial Sub 17

Arqueros

  • Vicente Villegas – Coquimbo Unido
  • Santiago Tapia Plá – Colo-Colo
  • Vicente Armijo – Unión Española
  • Franco Mancilla – Universidad de Chile
  • Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar
  • Cristóbal del Rio – Universidad Católica

Defensas

  • Bruno Torres – Colo-Colo
  • Jaime Poblete – UDEC
  • Francisco Daza – Universidad Católica
  • Ricardo Guzmán – O´Higgins de Rancagua
  • Alonso Olguín – Colo-Colo
  • Joaquín Beausejour – Unión Española
  • Lucas López – Curicó Unido
  • Martín Jiménez – Audax Italiano
  • Matías Orellana – Colo-Colo
  • José Salas – Universidad Católica
  • Matías Vergara – Universidad de Chile
  • Vicente Guzmán – Ñublense
  • Benjamín Garcés – Universidad de Chile
  • Ángelo Riquelme – O´Higgins de Rancagua
  • Benjamín Díaz – Universidad de Chile
  • Joaquín Meneses – Universidad Católica
  • Maximiliano Lira – O´Higgins de Rancagua
  • Gabriel Rodríguez – Universidad Católica

Mediocampistas

  • Nicolás Pérez – Deportes Temuco
  • Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)
  • Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
  • Vicente Lehue – Palestino
  • Matías Paris – O´Higgins de Rancagua
  • Diego Molina – Santiago Wanderers
  • Joaquín Muñoz – O´Higgins de Rancagua
  • Cristián Díaz – Colo-Colo
  • Mathias Contreras – Universidad Católica
  • Máximo Zúñiga – O´Higgins de Rancagua
  • Vicente Martínez – Colo-Colo
  • Yastin Navarro – Cobreloa
  • Andher González – Universidad de Chile
  • Máximo Espínola – Magallanes
  • Byron Barrera – Deportes Iquique
  • Ian Alegría – Palestino
  • Jhon Cortés – Universidad de Chile
  • Gedeón Díaz – Colo-Colo
  • Sebastián Melgarejo – Huachipato

Delanteros

  • Zidane Yáñez – New York City (EE.UU)
  • Yastin Cuevas – Colo-Colo
  • Amaro Pérez – Universidad Católica
  • Albert Gómez – Palestino
  • Tomás Ovando – Unión Española
  • Javier Gutiérrez – O´Higgins de Rancagua
  • David Guzmán – Universidad de Chile
  • Máximo Oyarzún – Colo-Colo

