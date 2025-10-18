Maximiliano Falcón no descarta un regreso a Colo Colo: “Nuestro corazón está allá, si nos toca volver...”

El primer gran tema de la mala campaña de Colo Colo en 2025 fue la forma en que se gestionó la salida de Maximiliano Falcón a comienzos de año.

El defensor uruguayo no se presentó a la pretemporada para forzar su traspaso al Inter Miami, su actual club. Pese al polémico gesto que tuvo con la institución y sus compañeros, el zaguero asegura mantener un enorme cariño por el “Cacique”.

“La verdad es que siempre miramos todos los partidos, estamos pendientes. Este año no fue lindo para ningún hincha colocolino, pero siempre vamos a estar alentando”, dijo en diálogo con Meganoticias.

Lejos de guardar rencores, “Peluca” afirmó que le gustaría regresar a Pedreros: “Como dije en un momento, nuestro corazón está allá y, si nos toca volver, nosotros felices. Es el club que me abrió las puertas para salir de Uruguay, algo muy importante, y además conseguimos muchas cosas lindas”.

Sobre la mala campaña que han tenido sus excompañeros, concluyó: “A veces uno se prepara o hace un gran esfuerzo y el fútbol tiene esas cosas malas. Lamentablemente, este año no le tocó bailar con la más linda. Pero nada, Colo Colo siempre se impone. Como dicen por ahí, ¿no? De atrás pica el indio, y sé que se va a recomponer”.