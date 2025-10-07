Carla Ballero denunció asqueroso actuar médico justo antes de que la intubaran: “yo sentía casi que me estaban violando”

Fue en mayo de este año cuando Carla Ballero enfrentó una de las situaciones más graves de su vida: pasar 40 días en la UCI debido a una neumonía que le provocó una insuficiencia respiratoria y por la que después contrajo una bacteria.

Un hecho traumatizante, que se agravó más aún al momento de tener que entubarla, instante en que la figura señaló que no lograron dormirla por completo, lo que generó que se diera cuenta de un horrible actuar del equipo médico.

“Cuando me meten a la UCI, viste que te duermen, supuestamente, bueno, a mí no me lograron dormir, pero el equipo de la UCI no lo sabía. El equipo creyó que yo sí estaba durmiendo, obvio. Yo sentía mi corazón, inmovilizada absolutamente, sin ropa, sin nada, yo sentía que me estaban abriendo para meterme el tubo”, relató en el podcast Bombastic.

El abuso del equipo médico

Carla indicó que “más encima, el equipo de la UCI me empezó a pelar. Esto es lo más duro que he vivido en mi vida, lejos. El doctor de cabecera no era chileno, era colombiano, entonces el equipo le estaba diciendo quién era yo, Carla Ballero”.

“No, es que ella trabaja en la tele, y el marido, se casó con él, tiene veinte años más y parece que él era millonario. Parece que tenían problemas con las adicciones’. Y el doctor decía ‘pero es que eso nunca se pasa’. ‘Y su pelo, parece que tiene extensiones’. Hablando cosas asquerosas”, señaló.

Y agregó que “me estaban metiendo una sonda por la vagina, por lo que yo sentía casi que me estaban violando. Te lo juro por Dios, que fue la situación más extrema que he vivido en mi vida y la más dolorosa. Reviví todos mis traumas, cosas que había superado, como un abuso, sentirte centro del pelambre y tan expuesta”.

“Por eso me extubé, dejé la cagá... los quería matar. Tiré los cables, rompí las cosas. Hubo una conversación con la clínica por el equipo de la UCI”, cerró.