“Ya van 10 meses”: el enigmático mensaje de Paloma Mami sobre su situación amorosa

Mientras los fans aún comentan la complicidad que mostró con Rauw Alejandro durante la interpretación de “La Freak”, Paloma Mami sorprendió en redes con un mensaje que pareció poner fin a las especulaciones.

En una serie de fotografías en Instagram, la cantante mostró un pastel con la frase “10 meses sin hacer el amor”, acompañado de la declaración: “10 meses sin hacer el amor porque estoy enfocada en ser la más hijue…”.

El mensaje encendió las redes, con miles de reacciones que van desde el asombro hasta los elogios por su seguridad y autenticidad. Algunos interpretaron la publicación como una respuesta directa a los rumores de romance, mientras otros creen que podría ser parte de una nueva estrategia promocional.

Por ahora, Paloma Mami no ha aclarado el trasfondo del mensaje, pero lo cierto es que, con una sola frase, volvió a ser el centro de la conversación pública.