;

VIDEO. “Espero que ella y yo...”: John Bowe se dirige públicamente a Mane Swett tras fin de disputa legal por su hijo

El escritor antes no había hablado sobre esta situación con los medios nacionales.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

El escritor y periodista estadounidense John Bowe rompió el silencio luego del término del proceso judicial por la tuición de su hijo de 13 años con la actriz chilena Mane Swett, quien durante más de un año buscó por la vía legal recuperar al menor.

El conflicto comenzó en 2022, cuando el niño viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con su padre y nunca regresó a Chile. Desde entonces, la intérprete inició una extensa batalla judicial para lograr su retorno, sin obtener resultados favorables. Disputa que concluyó definitivamente este mes de octubre.

Según Only Fama, la abogada del periodista señaló que aunque Mane Swett no puede apelar a más instancias, mantiene la posibilidad de visitas reguladas con su hijo, las cuales solo pueden realizarse en territorio estadounidense. El contacto entre ambos padres y el menor seguirá siendo posible, bajo condiciones determinadas.

Revisa también:

ADN

En ese mismo programa de Mega, John Bowe envió donde expresó: “Solo diré que ahora que este litigio ha quedado atrás, espero que Mane y yo podamos enfocarnos en el hijo que ambos amamos y dedicar nuestro tiempo y recursos a apoyarlo. Mane siempre ha sido y seguirá siendo una parte bienvenida en la vida de su hijo”.

Por su parte, Mane Swett ha preferido no dar entrevistas ni relacionarse con medios para hablar sobre el caso, realizando solo declaraciones escuetas, y, en su mayoría, nostálgicas, en sus redes sociales, mientras que las declaraciones oficiales están en manos de su abogado.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad