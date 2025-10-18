El escritor y periodista estadounidense John Bowe rompió el silencio luego del término del proceso judicial por la tuición de su hijo de 13 años con la actriz chilena Mane Swett, quien durante más de un año buscó por la vía legal recuperar al menor.

El conflicto comenzó en 2022, cuando el niño viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con su padre y nunca regresó a Chile. Desde entonces, la intérprete inició una extensa batalla judicial para lograr su retorno, sin obtener resultados favorables. Disputa que concluyó definitivamente este mes de octubre.

Según Only Fama, la abogada del periodista señaló que aunque Mane Swett no puede apelar a más instancias, mantiene la posibilidad de visitas reguladas con su hijo, las cuales solo pueden realizarse en territorio estadounidense. El contacto entre ambos padres y el menor seguirá siendo posible, bajo condiciones determinadas.

En ese mismo programa de Mega, John Bowe envió donde expresó: “Solo diré que ahora que este litigio ha quedado atrás, espero que Mane y yo podamos enfocarnos en el hijo que ambos amamos y dedicar nuestro tiempo y recursos a apoyarlo. Mane siempre ha sido y seguirá siendo una parte bienvenida en la vida de su hijo”.

Por su parte, Mane Swett ha preferido no dar entrevistas ni relacionarse con medios para hablar sobre el caso, realizando solo declaraciones escuetas, y, en su mayoría, nostálgicas, en sus redes sociales, mientras que las declaraciones oficiales están en manos de su abogado.