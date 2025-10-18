Enfrentó a Chile en un Mundial, ganó un título en Europa y hoy marca un récord negativo en la Premier League: el insólito presente de Ange Postecoglou / Neal Simpson/Allstar

En el arranque de la jornada sabatina por la fecha 8 de la Premier League, Chelsea goleó con claridad al Nottingham Forest.

Hasta ahí, el 3-0 de los “Blues” en City Ground no parecía nada extraño considerando el disímil presente de ambos elencos en lo que va de temporada.

Lo que sí nadie esperaba era la determinación tomada por el dueño del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis.

Esto pues, apenas 39 días después de haberlo anunciado en el cargo, se anunció la salida del DT del club, Ange Postecoglou. “Después de una serie de resultados y actuaciones decepcionantes, ha sido relevado de sus funciones como entrenador en jefe con efecto inmediato", explicaron desde el equipo inglés en sus redes sociales.

El australiano llegó a sustituir a Nuno Espiritu Santos, amparado en su buena temporada a nivel continental, pues lideró al Tottenham a ganar su primer título europeo tras ganar la Europa League 2024-2025.

Sin embargo, el ex DT de la selección oceánica, con la cual enfrentó a Chile en el Mundial 2014, no pudo ganar en los ocho partidos que alcanzó a dirigir entre torneos locales y europeos, empatando dos y perdiendo los restantes 6.

La rápida salida de Ange Postecoglou lo convirtió en un entrenador récord, convirtiéndose en el director técnico que menos tiempo estuvo a cargo de un equipo en la Premier League, superando los 40 días que permaneció Les Reed en el Charlton Athletic en 2006. También están los 30 días de Sam Allardyce en el Leeds United en 2023, pero era un interinato.