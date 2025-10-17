;

AUDIO. Colo Colo pide a los clubes chilenos aumentar la competitividad en el fútbol femenino: “Hay que invertir un poco más”

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, conversó con Los Tenores de la Tarde sobre la postulación para traer la Copa Libertadores Femenina a Chile.

Edmundo Valladares, presidente del CSyD Colo Colo

Edmundo Valladares, presidente del CSyD Colo Colo

Colo Colo estuvo a un paso de meterse en la final de la Copa Libertadores Femenina, realizando una campaña notable sin recibir goles y cayendo eliminada por penales ante Deportivo Cali.

Ahora, desde el Club Social y Deportivo, quieren llevar a las albas al siguiente nivel y este viernes hicieron una petición a Blanco y Negro para postular como sede del torneo el próximo año. Sobre este tema conversaron Los Tenores de la Tarde y Edmundo Valladares, presidente del CSyD Colo Colo.

“Estamos muy orgullosos de esta campaña. Han jugado muy bien; es fruto de un proceso que lleva varios años. Lamentablemente no se nos dio la final, pero hay que seguir potenciando el proceso”, comenzó diciendo.

Creemos que traer la Copa Libertadores a Chile es la mejor forma de seguir posicionando el fútbol femenino. El país está demostrando con creces que está en condiciones de albergar eventos deportivos de categoría. El fútbol femenino necesita ese envión”, agregó.

Además, se refirió a la dispar realidad de las albas respecto al resto de los equipos femeninos en Chile. “Esperamos que los otros clubes puedan tomarse mucho más en serio el fútbol femenino. Es una puerta de desarrollo; a través de mejores condiciones deportivas y económicas se puede generar un espacio real para las mujeres”, mencionó.

“El esfuerzo tiene que ser colectivo. Hacemos un llamado a que el resto de los clubes se involucre. A nosotros nos interesa que, si viene la Copa Libertadores, Colo Colo sea protagonista, pero la idea es generar que todos los clubes puedan desarrollarse más. Obviamente necesitamos que puedan invertir un poco más”, sentenció Valladares.

