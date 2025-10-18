Murió Manchester United: el histórico hincha que se cambió el nombre por su amor al club inglés

El Manchester United sufrió una pérdida dolorosa: uno de sus hinchas más reconocidos a nivel mundial falleció esta semana.

Se trata de Manchester United, sí, así se llamaba, quien murió el pasado 14 de octubre. Esta es la historia del famoso aficionado que decidió cambiarse el nombre en honor al club de sus amores.

Marin Zdravkov Levidzhov, búlgaro de nacimiento, heredó la pasión por los “Red Devils” de su padre. Aunque su fanatismo por el conjunto inglés siempre fue enorme, la idea de cambiarse el nombre nació como promesa de fe ante un milagro deportivo.

Mientras veía la final de la Champions League de 1999, en la que el Bayern Múnich ganaba al United hasta los últimos segundos del descuento, Marin, preso de la esperanza. prometió que, si su equipo remontaba el partido, se cambiaría el nombre por el del club.

El conjunto comandado por Sir Alex Ferguson terminó dando vuelta el resultado con el histórico gol de Ole Gunnar Solskjaer. El hincha búlgaro no dudó en cumplir su palabra y, desde ese minuto, buscó asesoría legal para concretar el cambio de nombre.

Tras más de 15 años de lucha en los tribunales para conseguir la autorización, finalmente logró que su nombre legal fuese Manchester Zdravkov Levidzhov-United, aunque prefería que lo llamaran simplemente: Manchester United.