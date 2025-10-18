;

Alejandro Tabilo tendrá un duro rival para su debut en el ATP 500 de Viena

El número 1 de Chile quedó emparejado con uno de los cabeza de serie del cuadro.

Carlos Madariaga

Alejandro Tabilo tendrá un duro rival para su debut en el ATP 500 de Viena

Alejandro Tabilo tendrá un duro rival para su debut en el ATP 500 de Viena / Hu Chengwei

Tras quedar fuera de los cuartos de final del Challenger de Olbia, en Italia, Alejandro Tabilo se trasladó a Austria.

Esto pues el número 1 de Chile disputará el cuadro principal del ATP 500 de Viena.

Dado que está en el 73 del mundo, estaba expuesto a un duro cruce en la primera ronda y así lo reflejó el sorteo realizado este sábado.

Todo tras quedar emparejado con el kazajo Alexander Bublik, octavo cabeza de serie y que se ubica en el puesto 16 del mundo.

Será la primera vez que Alejandro Tabilo se verá las caras con el europeo de 28 años, que ha tenido la mejor temporada de su carrera, pues ya ha ganado cuatro títulos ATP en tres superficies distintas en 2025: Halle (pasto), Gstaad, Kitzbühel (arcilla) y Hangzhou (cemento).

